GOUDOMP (Sédhiou) : Colère du Dr Abdoulaye Faty (maire de Kolibantang) sur la démarche de la coordination du parti Pastef dans le département de Goudomp

Le Dr Abdoulaye Faty, maire de la commune de Kolibantang et ses camarades sont très en colère contre les responsables de la coordination locale du Pastef de Goudomp. En ce sens, ils soutiennent qu’ils ont été exclus des activités du forum sur la fiscalité y compris leur leader le Ministre Olivier Boucal. Ainsi, ils jugent cette démarche « humiliante » car ils sont une partie intégrante du parti ayant conduit aux victoires des différentes élections. Dans la foulée, il précise que leur souci demeure « l’unité et le développement » de leur département et non être considérés comme des « arrivistes ». C’est pourquoi, il appelle au dialogue pour que le ciment soit plus solide en impliquant tout le monde dans les activités du parti.

Sans langue de bois, il avance « nous déplorons la démarche de la coordination du Pastef pour manque de respect et de considération à l’égard du Ministre Olivier Boucal et ses collaborateurs. Ni le Ministre ni ses collaborateurs n'ont été impliqués par la coordination locale pour l’organisation du forum sur la fiscalité. Ainsi, on considère ceci comme une humiliation et une mascarade. D’ailleurs, je crois qu'on pouvait le consulter parce qu’il est mieux placé pour animer cette conférence en tant qu’inspecteur du trésor.

À cela, il ajoute sans gants : « je pense que c’est fait sciemment car il faut savoir qu’actuellement Olivier Boucal n'est pas associé dans la coordination communale de Goudomp encore moins celle du département. Et ces actes risquent de favoriser la division alors que notre souci principal demeure l’unité pour le développement de notre département. »

Dans cette lancée, il rappelle : « Olivier Boucal a été de tous les combats de Pastef à des moments où il était difficile d’afficher son appartenance à ce parti. D’ailleurs, il y a des camarades qui sont avec lui depuis longtemps comme moi qui fus du mouvement « Goudomp Débout » qui avait comme ambitions d'aller aux élections locales de 2022 pour mettre à la tête de différentes communes du département des maires intellectuels."

« C’est pourquoi, de tels actes du Pastef/Goudomp qui manquent de respect au Ministre Olivier Boucal et à ses collaborateurs sont à bannir. Et ceux qui nous considèrent comme des arrivistes se trompent lourdement. Et cette situation nous déçoit énormément. D’ailleurs, je rappelle qu’Olivier Boucal s’est toujours investi pleinement aussi bien avec des moyens financiers que logistiques pour le triomphe du parti dans le département et dans la région de Sédhiou. Dans cette dynamique, il est allé voir les maires de Niagha, de Kaour, de Tanaff et de Simbandi Brassou entre autres pour notre combat », laisse-t-il entendre.

Dans la foulée, il soutient : « nous ne cherchons pas à diviser le parti mais exigeons du respect. À ce titre, je pense qu’il faut donner au Ministre la place qu’il mérite dans le parti car il a beaucoup mouillé le maillot. Et nous souhaitons que des mesures soient prises autour d’une table pour corriger ces erreurs afin de parer à toute éventualité. Dans ces circonstances, la seule chose que nous souhaitons est de mener ensemble le combat pour la mise en œuvre de l'agenda national de la transformation systémique horizon 2050. »