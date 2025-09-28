GOUDOMP (Sédhiou) : Colère du Dr Abdoulaye Faty (maire de Kolibantang) sur la démarche de la coordination du parti Pastef dans le département de Goudomp


GOUDOMP (Sédhiou) : Colère du Dr Abdoulaye Faty (maire de Kolibantang) sur la démarche de la coordination du parti Pastef dans le département de Goudomp
Le Dr Abdoulaye Faty, maire de la commune de Kolibantang et ses camarades sont très en colère contre les responsables de la coordination locale du Pastef de Goudomp. En ce sens, ils soutiennent qu’ils ont été exclus des activités du forum sur la fiscalité y compris leur leader le Ministre Olivier Boucal. Ainsi, ils jugent cette démarche « humiliante » car ils sont une partie intégrante du parti ayant conduit aux victoires des différentes élections. Dans la foulée, il précise que leur souci demeure « l’unité et le développement » de leur département et non être considérés comme des « arrivistes ». C’est pourquoi, il appelle au dialogue pour que le ciment soit plus solide en impliquant tout le monde dans les activités du parti.
 
 
Sans langue de bois, il avance « nous déplorons la démarche de la coordination du Pastef pour manque de respect et de considération à l’égard du Ministre Olivier Boucal et ses collaborateurs. Ni le Ministre ni ses collaborateurs n'ont été impliqués par la coordination locale pour l’organisation du forum sur la fiscalité. Ainsi, on considère ceci comme une humiliation et une mascarade. D’ailleurs, je crois qu'on pouvait le consulter parce qu’il est mieux placé pour animer cette conférence en tant qu’inspecteur du trésor.
 
 
À cela, il ajoute sans gants : « je pense que c’est fait sciemment car il faut savoir qu’actuellement Olivier Boucal n'est pas associé dans la coordination communale de Goudomp encore moins celle du département. Et ces actes risquent de favoriser la division alors que notre souci principal demeure l’unité pour le développement de notre département. »
 
 
Dans cette lancée, il rappelle : « Olivier Boucal a été de tous les combats de Pastef à des moments où il était difficile d’afficher son appartenance à ce parti. D’ailleurs, il y a des camarades qui sont avec lui depuis longtemps comme moi qui fus du mouvement « Goudomp Débout » qui avait comme ambitions d'aller aux élections locales de 2022 pour mettre à la tête de différentes communes du département des maires intellectuels."
 
« C’est pourquoi, de tels actes du Pastef/Goudomp qui manquent de respect au Ministre Olivier Boucal et à ses collaborateurs sont à bannir. Et ceux qui nous considèrent comme des arrivistes se trompent lourdement. Et cette situation nous déçoit énormément. D’ailleurs, je rappelle qu’Olivier Boucal s’est toujours investi pleinement aussi bien avec des moyens financiers que logistiques pour le triomphe du parti dans le département et dans la région de Sédhiou. Dans cette dynamique, il est allé voir les maires de Niagha, de Kaour, de Tanaff et de Simbandi Brassou entre autres pour notre combat », laisse-t-il entendre.
 
 
Dans la foulée, il soutient : « nous ne cherchons pas à diviser le parti mais exigeons du respect. À ce titre, je pense qu’il faut donner au Ministre la place qu’il mérite dans le parti car il a beaucoup mouillé le maillot. Et nous souhaitons que des mesures soient prises autour d’une table pour corriger ces erreurs afin de parer à toute éventualité. Dans ces circonstances, la seule chose que nous souhaitons est de mener ensemble le combat pour la mise en œuvre de l'agenda national de la transformation systémique horizon 2050. »
Autres articles
Dimanche 28 Septembre 2025
Madou Diallo



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Les journalistes attaqués par le maire Bilal Diatta: le SYNPICS hausse le ton interpelle le ministre de l’Intérieur

Les journalistes attaqués par le maire Bilal Diatta: le SYNPICS hausse le ton interpelle le ministre de l’Intérieur - 28/09/2025

Ndoffane / Scènes de violence après les matchs de football : l'autorité préfectorale suspend les

Ndoffane / Scènes de violence après les matchs de football : l'autorité préfectorale suspend les "navétanes" - 28/09/2025

Un dimanche inspirant… ( Par Ousmane Gandhy Ba. )

Un dimanche inspirant… ( Par Ousmane Gandhy Ba. ) - 28/09/2025

La CJRS dénonce l’attitude « inacceptable » du maire Bilal Diatta envers les journalistes

La CJRS dénonce l’attitude « inacceptable » du maire Bilal Diatta envers les journalistes - 28/09/2025

Record mondial : la Chine inaugure le pont le plus haut du monde

Record mondial : la Chine inaugure le pont le plus haut du monde - 28/09/2025

Nucléaire: l'Iran promet

Nucléaire: l'Iran promet "une réponse ferme et appropriée" après le rétablissement des sanctions - 28/09/2025

KOLDA / Malang Mohamed Baldé (doctorant en droit public) : « la présomption d’innocence face à la menace du populisme des médias… »

KOLDA / Malang Mohamed Baldé (doctorant en droit public) : « la présomption d’innocence face à la menace du populisme des médias… » - 28/09/2025

Frappes en Ukraine: la Russie affirme avoir touché des cibles militaires

Frappes en Ukraine: la Russie affirme avoir touché des cibles militaires - 28/09/2025

Guinguinéo : Un communicateur traditionnel perd la vie dans une collision entre une moto Jakarta et une charrette

Guinguinéo : Un communicateur traditionnel perd la vie dans une collision entre une moto Jakarta et une charrette - 28/09/2025

Thiès / Atelier d'intégration des nouveaux directeurs d'hôpitaux :

Thiès / Atelier d'intégration des nouveaux directeurs d'hôpitaux : "l'approche qualité va être impulsée dans les hôpitaux" (Dr Fallou Niang) - 28/09/2025

Pour une éthique politique : l'urgence des choix justes

Pour une éthique politique : l'urgence des choix justes - 28/09/2025

Cambérène : une bande de voleurs de motos démantelée par la police

Cambérène : une bande de voleurs de motos démantelée par la police - 28/09/2025

Licenciements au Radisson de Diamniadio : Papa Djibril Fall dénonce « l’irresponsabilité et l’indifférence » des autorités

Licenciements au Radisson de Diamniadio : Papa Djibril Fall dénonce « l’irresponsabilité et l’indifférence » des autorités - 28/09/2025

Crises sociales, jeunesse en détresse : le nouveau parti ALLURE se dresse comme le contre‑poids du pouvoir

Crises sociales, jeunesse en détresse : le nouveau parti ALLURE se dresse comme le contre‑poids du pouvoir - 28/09/2025

Guinée: la présidentielle fixée au 28 décembre

Guinée: la présidentielle fixée au 28 décembre - 28/09/2025

Trump ordonne le déploiement de l'armée à Portland et autorise le recours à la

Trump ordonne le déploiement de l'armée à Portland et autorise le recours à la "force maximale" - 28/09/2025

Gaza : des milliers d'Israéliens manifestent pour un accord permettant la libération des otages

Gaza : des milliers d'Israéliens manifestent pour un accord permettant la libération des otages - 27/09/2025

Madiambal, fugitif ou en exil ( Par Birame Waltako Ndiaye )

Madiambal, fugitif ou en exil ( Par Birame Waltako Ndiaye ) - 27/09/2025

Ziguinchor : le marché Tilène rouvre ses portes, sept ans après un incendie

Ziguinchor : le marché Tilène rouvre ses portes, sept ans après un incendie - 27/09/2025

Toute attaque contre la Russie entraînerait une « réponse résolue » (Lavrov)

Toute attaque contre la Russie entraînerait une « réponse résolue » (Lavrov) - 27/09/2025

Mali : l'UE exige la libération immédiate d'un diplomate arrêté mi-août

Mali : l'UE exige la libération immédiate d'un diplomate arrêté mi-août - 27/09/2025

Effondrement d'une mine au Nigeria : au moins 18 morts, des dizaines de disparus

Effondrement d'une mine au Nigeria : au moins 18 morts, des dizaines de disparus - 27/09/2025

Dakar sous haute surveillance : 84 interpellations lors d’une opération spectaculaire de la gendarmerie

Dakar sous haute surveillance : 84 interpellations lors d’une opération spectaculaire de la gendarmerie - 27/09/2025

Les Etats-Unis révoquent le visa du président colombien, accusé d'actions

Les Etats-Unis révoquent le visa du président colombien, accusé d'actions "incendiaires" - 27/09/2025

Mbour – Amour, jalousie et 11 millions : l’incroyable feuilleton d’un chauffeur sénégalais et de sa maîtresse française septuagénaire

Mbour – Amour, jalousie et 11 millions : l’incroyable feuilleton d’un chauffeur sénégalais et de sa maîtresse française septuagénaire - 27/09/2025

Keur Massar – Mariage de rêve, cauchemar judiciaire : Un gérant d'une agence de transfert d'argent détourne 5,8 millions de FCFA pour financer son mariage

Keur Massar – Mariage de rêve, cauchemar judiciaire : Un gérant d'une agence de transfert d'argent détourne 5,8 millions de FCFA pour financer son mariage - 27/09/2025

Joola : Vingt-trois ans après, le naufrage de nos consciences Par Adama Sow

Joola : Vingt-trois ans après, le naufrage de nos consciences Par Adama Sow - 27/09/2025

Sira Gassama, orpheline du Joola, bouleverse la 23e commémoration :

Sira Gassama, orpheline du Joola, bouleverse la 23e commémoration : "Le silence ne guérira jamais les familles" - 26/09/2025

Diplomatie : Diomaye Faye annonce un séminaire en novembre pour redéfinir le partenariat avec la France

Diplomatie : Diomaye Faye annonce un séminaire en novembre pour redéfinir le partenariat avec la France - 26/09/2025

‎KOLDA / Toumany Camara (coordonnateur des handicapés républicains) :

‎KOLDA / Toumany Camara (coordonnateur des handicapés républicains) : "Je demande ma réintégration dans mon poste...J'ai été démis injustement!" - 26/09/2025

RSS Syndication