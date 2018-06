Funérailles de sa mère : Baba Diao Itoc invite les Sénégalais à faire leur introspection

L'homme d'affaires Abdoulaye Diao dit Baba Diao Itoc a appelé les Sénégalais à se regarder dans la glace. Il l'a fait lors des funérailles de sa mère abritées présentement par le quartier Pencu Aly Nguer de Thiès. “J'invite mes compatriotes à faire leur introspection car il est rare de voir des rencontres de ce genre se tenir dans d'autres pays en raison de l'insécurité qui y prévaut”, conscientise Baba Diao selon qui, cette stabilité est le fait des érudits religieux mais aussi le travail de veille des forces de sécurité. “Nous devons nous réjouir de cette stabilité et faire en sorte qu'elle soit pérenne”, a ajouté l'homme d'affaires.



Baba Diao a aussi tenu à faire un témoignage sur sa mère, Rougui Sy. “Certes elle était illettrée mais n'a jamais badiné avec nos études. En plus, elle était soumise à notre père au point de ne pouvoir lui donner ses médicaments quand ce dernier était à l'article de la mort”, se souvient Abdoulaye Diao.



Ses relations avec Macky Sall n'ont pas été passées sous silence. Baba Diao a rappelé qu'il est le fondateur de Petrosen du nom de la société où l'actuel président du Sénégal a eu son premier emploi. “Il m'a envoyé un message pour me présenter ses condoléances”, a rapporté le conseiller du chef de l'Etat. Il n'a pas tari d'éloges pour les autres politiques qui ont fait le déplacement pour partager avec lui ces moments de douleur, à l'image de Idrissa Seck, de Cheikh Tidiane Sy entre autres personnalités.