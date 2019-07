Fracture osseuse avec déplacement : CAN terminée pour le gardien Edouard Mendy, qui a déjà pris son vol vers la France

La Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019 est d’ores et déjà terminée pour le gardien n°1 de l'équipe nationale du Sénégal. Edouard Mendy, l’international sénégalais s’est fait hier un traumatisme au niveau de la troisième phalange du quatrième doigt de la main gauche.





Le gardien sénégalais s'est blessé à l'échauffement d'avant match Sénégal - Kenya (3-0). Le portier du Stade de Reims a déjà pris son vol vers la France « pour un traitement et un suivi médical appropriés », selon un communiqué de la Fédération sénégalaise de football (FSF).



« La radiographie faite a montré une fracture osseuse avec déplacement. Il a donc quitté le Caire ce mardi 02 juillet 2019 à 16h 00 (Heure locale) par voie aérienne », lit-on dans le communiqué de la FSF...