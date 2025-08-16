Fortes pluies à Dakar : « L’heure n’est plus aux interventions ponctuelles, mais à une véritable stratégie nationale de prévention » (Amadou Bâ)

L’ancien Premier ministre Amadou Bâ s’est exprimé suite aux fortes pluies abattues hier à Dakar : « les pluies de ces derniers jours ont durement touché plusieurs quartiers de Dakar, notamment les Parcelles Assainies, provoquant des dégâts importants et mettant de nombreuses familles en difficulté. J’exprime tout mon soutien aux populations sinistrées et réaffirme la nécessité de mettre en place des mesures urgentes et durables pour prévenir et limiter l’impact de ces catastrophes récurrentes.
Ces événements rappellent l’urgence d’une mobilisation collective et d’un engagement continu pour renforcer nos infrastructures d’assainissement, améliorer la planification urbaine et mieux anticiper les risques ». À l’en croire, « l’heure n’est plus aux interventions ponctuelles, mais à une véritable stratégie nationale de prévention, au service exclusif des populations. »
