Football : La Coupe d’Afrique des Nations 2019 démarre ce soir

21 Juin 2019, enfin nous y sommes ! C’est parti pour la 32e édition de la Coupe d’Afrique des Nations Total Égypte 2019. La plus importante compétition de football à travers l’Afrique revient cette fois sur la terre des Pharaons avec un format inédit : 24 équipes en lice, 552 joueurs sur le terrain, pour se battre pour le précieux trophée de la coupe d’Afrique.

Le tournoi était prévu au Cameroun, au préalable, mais la Confédération africaine de football a décidé de lui retirer l'organisation le 30 novembre 2018, en raison des retards dans les travaux, de la situation politique instable et du niveau de sécurité faible dans plusieurs régions.

L’Égypte fait figure de candidat sérieux pour cette coupe d’Afrique des Nations qui se joue à domicile pour les pharaons, avec un Mo Salah dans une posture revancharde et qui a bien faim de victoire avec son équipe nationale après sa défaite face au Cameroun en finale de la précédente édition, en 2017 au Gabon.

Forts de leur statut de pays hôte, les pharaons entreront en lice lors du match d’ouverture, ce 21 juin contre les «Warriors» du Zimbabwe, au Stade International du Caire à 20 heures (heure de Dakar).

Pour le tournoi de cette année, les «Lions du pays de la Téranga» sont considérés pour beaucoup d’observateurs comme les plus grands favoris de cette CAN 2019, en plus de leur statut de numéro 1 au niveau du classement de la FIFA sur le continent africain. Sur le papier aussi, l’équipe du Sénégal est de loin une des meilleures équipes de cette compétition, emmenée par des têtes bien connues à l’instar de l’attaquant de Liverpool, Sadio Mané, de Kalidou Koulibaly, de Ismaïla Sarr, entre autres…

Logeant dans le groupe C en compagnie de l’Algérie, de la Tanzanie et du Kenya, les joueurs d’Aliou Cissé auront fort à faire à ces trois équipes qui se dresseront sur leur chemin lors de ces phases de poules. Rappeler que le Sénégal, fin prêt, jouera son premier match face à la Tanzanie, ce dimanche 23 juin au Stade du 30 JUIN toujours au Caire à 17 heures (heure de Dakar). Les «Lions» se frotteront contre l’autre ogre du groupe, l’Algérie, le Jeudi 27 juin prochain et lors du dernier match, ils feront face au Kenya, le 1er juillet.