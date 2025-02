Folie au volant : un chauffeur traîne un policier sur 2 km et finit en prison

La scène surréaliste qui s’est déroulée à Mbour en janvier dernier aurait pu virer au drame. Un chauffeur, Moustapha Seck, refusant d’obtempérer à un contrôle routier, a délibérément foncé sur un policier et l’a traîné sur plus de 2 kilomètres avant d’être arrêté par une foule en colère. Jugé ce mardi 18 février, il a été condamné à trois mois de prison ferme et une amende de 200 000 FCFA.



Une interpellation qui dégénère



D’après L’Observateur, tout commence lorsque Moustapha Seck, un chauffeur de transport interurbain entre Dakar et Mbour, est interpellé au Croisement Saly par le policier Youssou Diémé pour un contrôle de routine. Seck ne détient pas son permis de conduire et tente alors d’éviter la vérification en argumentant d’un ton désobligeant.



Mais face à l’insistance du policier, il perd son sang-froid. « Plutôt que d’obtempérer, il a copieusement insulté l’agent avant de démarrer en trombe », rapporte L’Observateur. Youssou Diémé, déterminé à empêcher sa fuite, s’agrippe au capot du véhicule. Un geste héroïque qui aurait pu lui coûter la vie.



Deux kilomètres d’horreur



Au lieu de s’arrêter, Moustapha Seck accélère. À vive allure, il traîne le policier sur plus de 2 kilomètres sous les yeux médusés des autres usagers de la route nationale. C’est finalement l’intervention rapide des automobilistes et chauffeurs témoins de la scène qui met un terme à la course folle.



Des conducteurs bloquent la circulation dans les deux sens et se lancent à la poursuite du chauffard. Pris de panique, ce dernier abandonne son véhicule et tente de disparaître dans les ruelles de Malicounda. Mais la foule, déterminée à l’empêcher d’échapper à la justice, le rattrape et le remet aux policiers du commissariat de Saly Portudal.



Pendant ce temps, le policier Youssou Diémé, grièvement blessé, est évacué d’urgence à l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour.



Un procès et une condamnation exemplaire



À la barre du Tribunal de grande instance de Mbour, Moustapha Seck reconnaît les faits mais tente de justifier son geste. Il explique que, plus tôt dans la journée, des gendarmes de Diamniadio lui auraient confisqué son permis. Pris de panique à l’idée d’une nouvelle interpellation, il aurait cherché à distraire l’agent avant de fuir.



Un argument qui n’a pas convaincu le procureur, outré par l’irresponsabilité du prévenu. « Comment peut-on mettre en danger la vie d’un policier de cette manière ? », s’est-il insurgé, réclamant huit mois de prison ferme.



Finalement, le juge condamne Moustapha Seck à trois mois de prison ferme et une amende de 200 000 FCFA. Une peine qui pourrait bien servir d’exemple pour dissuader toute tentative de fuite face aux forces de l’ordre.



Ce fait divers rappelle avec force les dangers de l’indiscipline routière et le respect dû aux hommes en uniforme. Si la bravoure de Youssou Diémé lui a permis de survivre, la prochaine fois, l’issue pourrait être bien plus tragique.