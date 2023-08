Flambée du prix de l'oignon : l'ARM cadre le débat

L’oignon se fait de plus en plus rare ces temps-ci. Et même certains, arrivant à le trouver, sont repoussés par le prix jugé excessivement cher. (1200f le kilogramme pour certains commerçants voire 1500f pour d’autres.)

Une situation déplorée par les consommateurs et même les commerçants que l’on indexé bien souvent.

Le mal est ressenti partout et ce malgré les tentatives de l’État pour réguler le secteur qui se trouve entre une rupture de stock de l’oignon local et l'arrivée au compte-gouttes des importations.

En quête d’une explication satisfaisante pour éclairer la lanterne des sénégalais, Dakaractu s’est rapprochée du patron de l’Agence de Régulation des Marchés (ARM), monsieur Ansoumana Sané.

Ce dernier soutient que d’importants efforts sont en train d’être faits dans ce cadre. Des négociations sont entamées avec le Maroc pour qu’il puisse nous approvisionner, mais aussi des cargaisons d’oignon ont quitté la Hollande pour le Sénégal. Il rassure les consommateurs et promet que des mesures seront prises pour que tous les commerçants se soumettent aux nouveaux prix qui seront fixés...