Finale CAN 2019 : Une FAN-ZONE géante, au monument de la Renaissance, avec Dakaractu et les autorités Ouakamoises

Une finale ça ne se joue pas tous les jours ! Raison pour laquelle, votre site d'information préféré, Dakaractu.com, s'associe à cette belle fête du football Africain, en vous proposant une FAN-ZONE géante au niveau du monument de la renaissance Africaine de Dakar (Ouakam.)



En collaboration avec les autorités Ouakamoises, et d'autres bonnes volontés qui n'ont ménagé aucun effort pour mettre sur pied ladite Fan-zone, cette place symbolique servira donc le temps de la finale entre le Sénégal et l'Algérie, de salle de spectacle pour ne pas dire de stade à ciel ouvert.



Un plateau spécial "Grand Débriefing" y sera aménagé pour discuter de la prestation des "Lions" avant et après le match, avec nos experts, Roger Mendy, cheikh Oumar Aïdara entre autres... Tout cela en parfaite complicité avec le public bien entendu.