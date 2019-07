Finale CAN 2019 : Les deux équipes sont à l’échauffement

À un peu plus d’une demi-heure du coup d’envoi, les hommes de Aliou Cissé et ceux de Diamel Belmadi s’échauffent sur la pelouse du Stade international du Caire. Les algériens sont arrivés les premiers sur la pelouse, rapidement suivis par les sénégalais, dans l’enceinte cairiote qui accueille l’ultime rencontre de la CAN 2019.



Régis Baugard, l'adjoint du sélectionneur sénégalais travaille avec les titulaires, alors que les remplaçants sont entrain de jongler et faire des passes courtes. Ils vont regagner les vestiaires, d’un moment à l’autte, juste après l’échauffement et la finale Sénégal-Algérie devrait commencer.