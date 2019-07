Finale CAN 2019 : Les autorités Égyptiennes réticentes à la venue des 4800 supporters Algériens.

Les autorités égyptiennes viennent de faire savoir à l’ambassadeur d’Algérie au Caire qu’il est préférable que le nouveau pont aérien programmé entre Alger et Le Caire soit annulé. Les Égyptiens craignent des débordements le jour de la finale, programmé le vendredi 19 juillet.

Les autorités algériennes font donc en ce moment des pieds et des mains pour convaincre leurs homologues égyptiennes et les amener à accepter la venue 4800 supporters supplémentaires attendus pour la finale Sénégal – Algérie prévue ce vendredi 19 juillet à 19h GMT.