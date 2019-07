Ferdinand Coly revient sur la séance de tirs au but de 2002 : « La veille du match on a fait une erreur »

« J’ai eu Aliou Cissé au téléphone, ils sont conscients de l’attente du peuple. On a enfin l’occasion de gagner cette coupe. La finale perdue en 2002 nous reste encore en travers de la gorge. En 2002, la veille du match, on a fait une erreur. Avant la finale, on n’avait pas désigné de tireurs. Et, au moment de designer les tireurs, personne ne voulait tirer ! Cest important de designer les tireurs de penalty avant le jour de la finale. Au moment de designer les tireurs, lorsque Bruno Metsu a demandé qui voulait tirer, personne ne voulait y aller, les tireurs habituels ne voulaient plus. Il y avait de la pression et l’enjeu était important. Vous voyez ce que ça fait ? Tous ces détails sont importants c’est pourquoi j’ai tenu à le rappeler au Staff technique. En 2002, c’est parce que personne ne voulait tirer que j’ai, commencé en premier (rires.) »



