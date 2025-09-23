Fatou Sow Sarr interpelle : « La situation des violences basées sur le genre est dramatique, c’est la responsabilité de nos États d’agir »


Fatou Sow Sarr interpelle : « La situation des violences basées sur le genre est dramatique, c’est la responsabilité de nos États d’agir »
Le meurtre tragique d’une jeune couturière à Ngaparou continue de hanter les esprits et de relancer le débat sur les violences basées sur le genre (VBG). C’est dans ce contexte que s’est tenu, à Saly, un atelier élargi regroupant des représentants des États, des institutions régionales, de la Banque mondiale et du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP).
 
Interpellés par la presse, les différents participants se sont exprimés au micro de Dakaractu Mbour, rappelant l’urgence d’une mobilisation collective pour faire reculer ce fléau.
 
 
La sociologue et représentante de la CEDEAO, Fatou Sow Sarr, a livré un message fort : « Nous faisons face à une situation dramatique. Les violences basées sur le genre continuent de s’aggraver malgré les lois et les efforts de sensibilisation. Quand une femme est blessée, ce n’est pas seulement sa vie qui est touchée, c’est une ressource humaine perdue pour le développement. C’est la responsabilité de nos États de prendre les mesures nécessaires. »
 
 
 
Elle a par ailleurs attiré l’attention sur les nouveaux défis liés aux réseaux sociaux, qui amplifient les violences psychologiques : « Si rien n’est fait, nous passerons de 37% à 40% de prévalence dans deux ans. Nous devons revoir nos méthodes et anticiper sur l’avenir. »
 
 
Le directeur régional du FNUAP pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Dr Sénène Nkonton, a de son côté rappelé les statistiques alarmantes : « Nous avons encore près de 7 enfants sur 10, âgés de moins de 15 ans, qui sont mariés précocement. Plus de 60% des femmes subissent encore des mutilations génitales féminines. Certes, nos pays ont voté des lois, mais il ne suffit pas d’avoir des textes, il faut les appliquer. »
 
 
 
Il a insisté sur la nécessité de former les magistrats, les policiers et l’ensemble des acteurs de la chaîne judiciaire, mais aussi d’impliquer davantage les jeunes et les communautés.
 
 
Pour sa part, Samb, conseiller technique n°1 du ministère de la Famille, de l’Action sociale et de la Solidarité, a rappelé les avancées réalisées, notamment la criminalisation du viol et de la pédophilie en 2020. Mais il a reconnu que la situation demeure préoccupante :
 
« Le taux de 37,8% reste alarmant. Nous devons renforcer nos stratégies, travailler avec les communautés, les décideurs politiques et les partenaires pour inverser la tendance. »
 
 
 
Cet atelier, organisé à Saly, se voulait un espace de concertation et de renforcement de la collaboration entre États, institutions régionales et partenaires techniques et financiers. Il a mis l’accent sur la nécessité d’appliquer les lois existantes, de renforcer la prévention et la sensibilisation au niveau communautaire, de mutualiser les expériences réussies, et de maintenir la pression sociale contre les violences.
 
 
Au-delà des chiffres et des discours, le cas de la couturière de Ngaparou demeure dans toutes les mémoires. Il illustre tragiquement ce que les experts qualifient d’« urgence nationale et régionale » : la lutte contre les violences basées sur le genre ne peut plus attendre.
Autres articles
Mardi 23 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Mbour : Mbaye Dione promet de défendre un projet de loi pour protéger le patrimoine mandingue

Mbour : Mbaye Dione promet de défendre un projet de loi pour protéger le patrimoine mandingue - 23/09/2025

Mbour / Après le drame de Ngaparou, la collectivité mandingue insiste : elle avait alerté dès juin sur les risques

Mbour / Après le drame de Ngaparou, la collectivité mandingue insiste : elle avait alerté dès juin sur les risques - 23/09/2025

Reconnaissance de l’État Palestinien : le discours de Bassirou Diomaye Faye…

Reconnaissance de l’État Palestinien : le discours de Bassirou Diomaye Faye… - 23/09/2025

Reconnaissance de l'Etat palestinien : l'Arabie saoudite appelle tous les pays à prendre la même

Reconnaissance de l'Etat palestinien : l'Arabie saoudite appelle tous les pays à prendre la même "mesure historique" - 22/09/2025

La France reconnaît

La France reconnaît "l'Etat de Palestine", "pour la paix" entre Israéliens et Palestiniens (Macron) - 22/09/2025

Drame à Ndiédieng: La foudre tue deux pères de famille à Djilakhar

Drame à Ndiédieng: La foudre tue deux pères de famille à Djilakhar - 22/09/2025

TIENS DS-COM en Chine : Un séjour d’immersion entre culture et entrepreneuriat

TIENS DS-COM en Chine : Un séjour d’immersion entre culture et entrepreneuriat - 22/09/2025

Rentrée scolaire 2025 : Coris Bank accompagne les parents en offrant des prêts à un taux de 0%

Rentrée scolaire 2025 : Coris Bank accompagne les parents en offrant des prêts à un taux de 0% - 22/09/2025

Opération maritime conjointe sous-régionale : Trois navires de pêche arraisonnés par la Marine nationale sénégalaise

Opération maritime conjointe sous-régionale : Trois navires de pêche arraisonnés par la Marine nationale sénégalaise - 22/09/2025

Thiès: La section SAES de l'Ensa annonce une nouvelle grève totale de 72 heures à compter du jeudi 25 septembre 2025.

Thiès: La section SAES de l'Ensa annonce une nouvelle grève totale de 72 heures à compter du jeudi 25 septembre 2025. - 22/09/2025

Tribunal de Pikine-Guédiawaye: Pour avoir fauché mortellement une fillette de 2 ans, le chauffeur Meissa S., condamné à 3 mois ferme

Tribunal de Pikine-Guédiawaye: Pour avoir fauché mortellement une fillette de 2 ans, le chauffeur Meissa S., condamné à 3 mois ferme - 22/09/2025

Thiès- Canal Nguinth, hôpital régional: l'appel pressant de Boubacar Ly aux autorités étatiques

Thiès- Canal Nguinth, hôpital régional: l'appel pressant de Boubacar Ly aux autorités étatiques - 22/09/2025

Forêt de Boune : La mort troublante d’un menuisier-ébéniste, trouvé « pendu » à un anacardier

Forêt de Boune : La mort troublante d’un menuisier-ébéniste, trouvé « pendu » à un anacardier - 22/09/2025

Casamance : les femmes en première ligne pour consolider la paix et réclamer la libération d’un soldat otage

Casamance : les femmes en première ligne pour consolider la paix et réclamer la libération d’un soldat otage - 22/09/2025

‎KOLDA : Le préfet interdit la sortie du kankourang jusqu'à nouvel ordre...

‎KOLDA : Le préfet interdit la sortie du kankourang jusqu'à nouvel ordre... - 22/09/2025

Urgence climatique : la société civile et les syndicats unissent leurs voix au Sénégal

Urgence climatique : la société civile et les syndicats unissent leurs voix au Sénégal - 22/09/2025

Affaire drame à la Cité Mixta : une rupture amoureuse pousse Astou D. à sauter du 3e étage

Affaire drame à la Cité Mixta : une rupture amoureuse pousse Astou D. à sauter du 3e étage - 22/09/2025

Éducation : Le ministère interdit l’usage du téléphone portable dans les écoles, collèges et lycées

Éducation : Le ministère interdit l’usage du téléphone portable dans les écoles, collèges et lycées - 22/09/2025

Sénégal - Quand le régime anéantit toute ambition, tout rêve et tout idéal chez les concitoyens ( Par Mouhamed Rassoul Gueye)

Sénégal - Quand le régime anéantit toute ambition, tout rêve et tout idéal chez les concitoyens ( Par Mouhamed Rassoul Gueye) - 21/09/2025

Concours de Mémorisation du Saint Coran : Six (6)lauréats primés par l'Ambassade d'Arabie Saoudite

Concours de Mémorisation du Saint Coran : Six (6)lauréats primés par l'Ambassade d'Arabie Saoudite - 21/09/2025

(Dernière minute à Touba)- MAOU RAHMATI: Serigne Mountakha met fin à l’exploitation de l’eau douce et met terme aux bisbilles et travailleurs

(Dernière minute à Touba)- MAOU RAHMATI: Serigne Mountakha met fin à l’exploitation de l’eau douce et met terme aux bisbilles et travailleurs - 21/09/2025

Kolda : Un adolescent poignardé à mort après une sortie de Kankourang

Kolda : Un adolescent poignardé à mort après une sortie de Kankourang - 21/09/2025

Opération de sécurisation à Ziguinchor : la police ferme les bars et boîtes de nuit non conformes

Opération de sécurisation à Ziguinchor : la police ferme les bars et boîtes de nuit non conformes - 21/09/2025

Centenaire du Lycée Lamine Guèye : la randonnée, deuxième acte d’une mobilisation pour l’excellence

Centenaire du Lycée Lamine Guèye : la randonnée, deuxième acte d’une mobilisation pour l’excellence - 21/09/2025

Retards de financement du PACASEN : le député Mbaye Dione interpelle le ministre Balla Moussa Fofana

Retards de financement du PACASEN : le député Mbaye Dione interpelle le ministre Balla Moussa Fofana - 21/09/2025

URGENT – Ngaparou : Un Kankourang sauvagement tué

URGENT – Ngaparou : Un Kankourang sauvagement tué - 21/09/2025

Diplomatie: Le Président Diomaye Faye sera aux Usa pour participer à la 80e séssion de l'AG de l'Onu

Diplomatie: Le Président Diomaye Faye sera aux Usa pour participer à la 80e séssion de l'AG de l'Onu - 20/09/2025

Thiès- défaut de mutation et tracasseries: Les camionneurs tirent la sonnette d’alarme

Thiès- défaut de mutation et tracasseries: Les camionneurs tirent la sonnette d’alarme - 20/09/2025

Ballou et ses 11 villages : la situation bouleversante face à la montée du fleuve Sénégal

Ballou et ses 11 villages : la situation bouleversante face à la montée du fleuve Sénégal - 20/09/2025

Kaolack- Pôle centre:

Kaolack- Pôle centre: " 92 sites clandestins dénombrés sur un total de 228 titres".(Birame Souléye Diop) - 20/09/2025

RSS Syndication