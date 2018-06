Farba Ngom révèle un secret d’Etat entre Macky, Karim Wade et Badara Cissé

Invité de l’émission En Ligne de Dakaractu, Farba Ngom a vidé son chargeur sur Moustapha Cissé Lô. Légitime défense, puisque que la première algarade est venue de El Pistoléro.



Par contre, le député-maire de Agnams a affirmé que Alioune Badara Cissé a rencontré Karim Wade à la veille de la présentielle de 2012. L’information circulait dans les salons dakarois. Il se disait même que le ministère de la Justice avait été proposé à l’alors numéro 2 de l’Apr. De toutes les façons, les plus avertis constataient, durant cette période, un amoncellement de nuages annonciateurs d’un divorce entre Macky Sall et l’avocat qui avait déserté la presse pendant un bon moment entre 2010 et 2011. Toutes choses qui ont fait que la robe noire n’a pas duré dans le gouvernement dirigé par Abdoul Mbaye.