FOGNY (nord de Bignona) sous haute surveillance : patrouilles mixtes sénégalo-gambiennes, un front commun contre la criminalité et la sécurité transfrontalière

Les Forces de défense et de sécurité (FDS) sénégalaises et gambiennes ont intensifié leur collaboration pour sécuriser la zone sensible du Fogny, située au nord de Bignona. Ce 25 novembre, des patrouilles mixtes transfrontalières ont été menées, comme l’a annoncé la DIRPA dans un communiqué publié sur sa page Facebook, relayé par la rédaction de DakarACTU.



Sous l’égide de la Zone militaire n° 5, les unités des Forces armées sénégalaises, appuyées par un peloton ESI de la Gendarmerie nationale, ont uni leurs efforts à ceux des Forces armées gambiennes pour parcourir plusieurs localités stratégiques. Du côté gambien, les équipes ont visité des villages tels que Kampassa, Kanilai et Sintet, tandis qu’au Sénégal, des zones comme Kabakel, Tambacounda et Touba-Tranquille ont été couvertes.



Cette initiative, qui s’inscrit dans une logique de coopération opérationnelle, vise à renforcer l’interopérabilité des forces de sécurité des deux pays. En interagissant directement avec les populations locales, les forces conjointes cherchent à créer un climat de confiance et à dissuader les activités criminelles transfrontalières.



Dans un contexte marqué par une montée des menaces transnationales, cette démarche proactive souligne l’importance d’une coopération régionale robuste. Le Fogny, souvent considéré comme un point névralgique, bénéficie ainsi d’une vigilance accrue. Le message est clair : la sécurité est une priorité partagée de part et d’autre de la frontière.