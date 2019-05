Équipe nationale : Un milieu de terrain et un attaquant vont être retirés de la liste finale.

Le sélectionneur national a dévoilé une liste de 25 sélectionnés pour la Coupe d’Afrique des nations. Par petites touches, Aliou Cissé a modifié son groupe à l'approche de la CAN en Égypte, sans toutefois révolutionner son ossature. Mais, tout le monde n'est pas assuré d’être dans les 23 finaux.



Des changements seront apporté à la liste des 25 joueurs déjà établie par le coach des Lions qui devra établir une liste finale des joueurs convoqués. Si aucun blessé n'est à déplorer après la préparation en Espagne, il sera obligé d’écarter deux joueurs (un milieu de terrain et un attaquant), avant de faire parvenir à la CAF une liste de 23 joueurs, conformément au règlement. Pour éviter de faire appel à un remplacement en cas de blessure de dernière minute d'un de ses éléments, le sélectionneur Aliou Cissé a dévoilé ce vendredi une liste un peu élargie, avec trois gardiens, huit défenseurs, six milieux de terrain et huit attaquants.