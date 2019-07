Equipe nationale : Les blessures de Mbaye Niang inquiètent

Mbaye Niang ne s’est pas présenté à la séance d’entraînement des Lions, ce vendredi, au terrain annexe du Stade du 30 Juin. Il est resté à l’hôtel, en raison d'une douleur à la cuisse, contractée lors du match de quart de finale Sénégal-Bénin (1-0), mercredi dernier. L’attaquant Rennais a tenté de reprendre les courses, mais a ressenti une nouvelle douleur.







Mercredi, déjà, il avait quitté le stade du 30 Juin en boîtant. Très vite, le sélectionneur Aliou Ciisé a tenté de rassurer : « On a remplacé Mbaye Niang parce qu’on l’a senti un peu fatigué», a lâché Cissé en conférence de presse. Mais cela semble plus inquiétant.







Le natif de Meulan-en-Yvelines était sorti de la pelouse du stade du 30 juin de Caire, sur une civière. Touché, Niang n’a pu continuer la partie, lançant sa place à Mbaye Diagne. L’on apprend qu’il a été transféré à l’hôpital, après le match, pour effectuer une IRM (Imagerie à Résonnance Magnétique), qui n'a révélé « aucune lésion encore moins une déchirure musculaire ».



Le staff médical a décidé de remettre l'ancien joueur du Milan AC sous surveillance médicale le temps que son état de santé se stabilise. Il a déjà débuté le traitement et reste en observation.