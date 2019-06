Équipe nationale : Le staff médical réagit à la blessure de Salif Sané

24 heures après la blessure du défenseur de Schalke 04 avec sa sélection, le médecin des Lions a réagi, ce lundi, via un communiqué. Le médecin indique que « l’examen radiologique (IRM) fait après le match a révélé une entorse bénigne (grade I) du ligament latéral externe de la cheville gauche ». « Cette blessure pourrait entraîner une indisponibilité de 10 à 15 jours », a ajouté le Dr Abdourahmane Fédior.



Salif Sané s'est blessé à la cheville droite lors du match contre la Tanzanie, en match comptant pour la première journée des phases de poule de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019. Il sera forfait face à l’Algérie (27 juin) et contre le Kenya (le 1er juillet)...