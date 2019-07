Equipe nationale : Il ne lui manque qu'un but... Mbaye se révèle être un élément précieux pour les Lions.

Si Mbaye Niang a éteint le débat sur son statut de titulaire au poste d’avant-centre de l’équipe nationale, l’attaquant des Lions n’a toujours pas marqué durant cette Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019.



Pire, il est muet avec le maillot du Sénégal depuis quatre matchs. Le meilleur artificier sénégalais en éliminatoire de cette CAN (3 buts en 4 matches), n’a été aussi peu efficace sur une aussi longue période. Mais le buteur ne s'inquiète pas. « Les buts vont venir », avait-il dit en zone mixte.



Une passe décisive



Paradoxalement, c’est sans marquer mais en pesant sur les défenses qu’il a fait taire ses détracteurs. Dos aux buts, l’activité du Rennais sert au collectif. Dans les relances, Cheikhou Kouaté et Kalidou Koulibaly se sont largement appuyés sur le n o 9, quand l’équipe est pressée . Sa conservation du ballon a mis souvent sur orbite Sarr et Mané, avec leur percussion sur leurs côtés respectifs.



Dans le jeu en remise et en déviation, Mbaye Niang est d’une utilité sans commune mesure. Il est impliqué sur le but de Sadio Mané, en huitième de finale face à l’Ouganda (1-0), en tant que passeur décisif. A défaut de marquer, il fait parler sa puissance et sa technique balle au pied.



L’ancien joueur de Milan AC s’inscrit dans la lignée des joueurs de pivot, grand en taille et bon de la tête. Il est aussi bon dans les espaces, aime toucher le ballon et dispose d’une palette technique complète. Un atout qui joue en la faveur de Hamady.