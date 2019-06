Équipe nationale : Gana Guèye, capitaine potentiel.

L’interrogation n’est pas si anodine qu’elle en a l’air. La preuve : elle a été soumise à Aliou Cissé, en conférence de presse, vendredi 31 mai dernier. Le sélectionneur avait d’abord affiché un sourire ironique et a lâché cette plaisanterie : « Tous les joueurs peuvent porter le brassard. Nous avons 23 capitaines. Si Cheikhou (Kouyaté) ne joue pas, ça peut être Gana Guèye ou Kalidou Koulibaly ».

Une réponse qui laisse penser que cela a au moins effleuré l’esprit du sélectionneur, mais qu’il compte, a priori, s’en tenir aux statuts existants, Gana Guèye n'ayant pas besoin d'être ainsi responsabilisé outre mesure. Le coach pourrait donc lui confier le brassard, Si

Sadio Mané et CheikhouKouyaté

ne commencent pas la rencontre du 23 juin prochain contre la Tanzanie.

Titulaire indiscutable,

Gana Guèye, qu’on a vu adopter une posture de leader durant le stage de préparation, sur le terrain, mais aussi dans les vestiaires, était désormais devenu un capitaine potentiel de cette équipe du Sénégal.

Lors des deux premiers matches du Mondial 2018 que le joueur de Crystal Palace n’a pas démarré, c’est l’attaquant de Liverpool qui a porté le brassard, comme chaque fois que le cas de figure s’est présenté lors des éliminatoires de la CAN 2019.

Par le passé, c’est Cheikh Ndoye, forfait pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019, qui avait pris le brassard en l'absence conjuguée de Cheikhou Kouyaté et Sadio Mané, la dernière fois lors du match amical (1-1) face à l’Ouzbékistan, le 23 mars, juste avant le Mondial 2018. Autrement, seuls Kara Mbodj et Mouhamed Diamé avaient eu droit à cet honneur, il y a deux ans de cela.

Aujourd’hui, outre le joueur d’Everton, Kalidou Koulibaly, voire Salif Sané, peuvent y prétendre. Mais étant donné que Aliou Cissé n’a rien changé à son ossature, la hiérarchie en place a de bonnes chances de demeurer, s’il ne fait pas le choix de goûter au turnover, comme dans ses habitudes.

Passé de titulaire indiscutable à remplaçant depuis la Coupe du monde en Russie, l’actuel capitaine des Lions traverse une période vécue par beaucoup de joueurs sénégalais avant lui, au gré des humeurs et des changements tactiques du sélectionneur. Momo Diamé, par exemple.

L’intronisation du n°10 des Reds en tant que capitaine de l’équipe du Sénégal juste avant la Coupe du monde 2018, en lieu et place de Kouyaté, avait beaucoup fait parler. La suite des événements, avec les précisions du joueur de Crystal Palace, a montré que porter le brassard dans une grande compétition n’était pas sans conséquence...