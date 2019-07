Equipe nationale : Entraînement allégé pour les Lions au lendemain de Sénégal-Kenya (3-0)

Édouard Mendy était le seul joueur de l'équipe du Sénégal qui manquait à l'appel. La CAN 2019 est d'ores et déjà terminée pour le gardien de Reims. Il s'est blessé au doigt de la main gauche et forfait pour le reste de la compétition.



Alfred Ndiaye a rassuré sur l'état de forme des 22 Lions, qui ont mis l'ambiance, pour fêter l’anniversaire de Lamine Diatta, coordonnateur. Ils ont chambré, à l'image de Sadio Mané, décontracté. Des sourires, de la bonne humeur, du plaisir, ont accompagné Ies tours de terrain.

L’entraînement du onze de départ s’est poursuivi avec des exercices d’étirement et un léger footing au bord de la pelouse du terrain annexe du Stade du 30 Juin, tout en observant des temps d’arrêt. Kalidou Koulibaly et consorts n’ont pas chaussé les crampons. Après quelques étirements, les 11 joueurs sont retournés à leur hôtel, sans avoir touché le ballon.