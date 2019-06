Equipe nationale : Aliou Cissé et son capitaine face à la presse, samedi (08 h GMT), à la veille de Sénégal-Tanzanie

Le Sénégal affronte la Tanzanie ce dimanche (17h GMT) au Stade du 30 Juin du Caire, pour le premier match de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019 dans le groupe C. Comme à chaque veille de match, Aliou Cissé et son capitaine se présenteront en conférence de presse, samedi à 08h GMT (10h locales).

Cheikhou Kouyaté et le sélectionneur des Lions vont répondre aux questions des journalistes, lors de cette traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Ils laisseront ensuite la place au sélectionneur des Taifas Stars et son capitaine. Le tirage au sort de la CAN 2019 a réservé la Tanzanie comme premier adversaire de l'équipe du Sénégal, dont le groupe C est complété par l'Algérie et le Kenya.

Les Lions entameront leur CAN en Égypte contre la Tanzanie, l’un des adversaires du Sénégal pour la phase de groupes de la CAN. Une rencontre (23 juin) qui semble à la portée des Lions, mais qui doit impérativement être synonyme de victoire afin de lancer la plus prestigieuse des compétitions africaines de la meilleure des manières.