Equipe nationale : Aliou Cissé entraîne (déjà) ses troupes aux tirs au but

Un entraînement d’une bonne intensité, 48 heures après la rencontre de préparation face au Nigéria (1-0). A la fin de la séance, les Lions se sont exercés spécifiquement en vue d’une éventuelle séance fatidique. Ils se sont encore entraînés aux tirs au but. Si les gardiens Edouard Mendy, Alfred gomis et Abdoulaye Diallo s’abreuvent de vidéos et de statistiques sur les tireurs, travailler les penaltys ne va pas forcément de soi.



Les Lions, battus aux tirs au but contre le Cameroun en quarts de finale de la CAN 2017, ont avoué s’y préparer, enchaînant les penos à l'entraînement. Dans une CAN à 24 équipes et un tour de plus, ce serait une erreur de ne pas répéter très tôt ses gammes. Même si d’aucuns estiment que tirer des penaltys à l’entraînement en toute décontraction et en match avec une énorme pression, ça n’a rien à voir. « S'entraîner à faire des choses dans des conditions plus faciles que ce qui vous attend, cela n'a pas de sens », lit-on par ailleurs…