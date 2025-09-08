Entreprises publiques et médias privés : L’APPEL dénonce les ruptures abusives de contrats et appelle à la mobilisation de la presse


L’Association des Éditeurs et Professionnels de la Presse en Ligne (APPEL) exprime sa vive préoccupation face aux résiliations unilatérales de conventions de partenariat notées depuis quelque temps entre certaines entités publiques et des organes de presse privés Dernière en date, la résiliation de fait par la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE), du contrat la liant au Groupe Futurs Médias (GFM).

 

Dans son communiqué, l’APPEL regrette ces ruptures intervenues « sans motif valable » et qui portent gravement atteinte à la stabilité économique des entreprises de presse, aux emplois des travailleurs et à la pluralité de l’information. Elles s’inscrivent ainsi dans une logique qui fragilise progressivement les médias privés, pourtant acteurs essentiels de notre démocratie.

 

L’association dénonce fermement ces pratiques assimilables à des « ruptures abusives de contrat de fait », et exprime sa solidarité au GFM ainsi qu’à toutes les entreprises de presse victimes de décisions similaires ;

 

« Les organes concernés doivent saisir la justice pour faire valoir leurs droits », affirme l’APPEL 

 

L’APPEL réaffirme son engagement à défendre la liberté de la presse et l’indépendance des médias face aux ingérences politiques ou aux pressions économiques. Mais également, invite les acteurs concernés à saisir la justice pour faire valoir leurs droits. 

 

Au-delà de cette situation particulière, l’APPEL lance un appel solennel à toutes les organisations professionnelles de la presse (CDEPS, CAP, SYNPICS, etc.) pour une mobilisation commune. Seule une union forte et solidaire, permettra à la presse sénégalaise de préserver sa dignité, d’assurer sa mission de service public d’information et de contribuer à l’édification d’une démocratie solide.

 

Les éditeurs en ligne restent vigilants et déterminés à engager toutes les actions nécessaires pour garantir un environnement médiatique fondé sur la transparence, le respect des contrats et la justice.

 
Lundi 8 Septembre 2025
