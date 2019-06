Entraînement de lendemain de match amical : Les Lions dans le bon rythme

La séance a démarré par un footing au bord de la pelouse avant des échanges de passes entre joueurs de champ. L’entraînement s’est poursuivi avec des exercices de transition, jeu d’appui et de conservation du ballon, une petite opposition entre deux équipes mixtes et un léger footing. Les trois gardiens Edouad Mendy, Alfred Gomis et Abdoulaye Diallo ont travaillé à part avec leur entraîneur Tony Sylva, avant de se mêler aux joueurs de champ. Une séance soutenue où les portiers sénégalais ont sur des parades à bout portant, symbolisé à eux seuls l'envie de bien faire qu'ont affiché les joueurs pour cet avant dernier galop en terre espagnole.



Le sélectionneur a voulu rentrer en mode compétition et les 22 joueurs présents essaient encore de donner le meilleur d’eux-mêmes. Avec les départs de Santy Ngom et Sidy Sarr, le groupe s’est resserré, selon le souhait d’Aliou Cissé. Des 23 joueurs retenus pour la CAN 2019, seul Sadio Mané est encore absent.