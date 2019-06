Entraînement à huis clos : Les joueurs de l’équipe nationale surveillés par GPS

22 Lions se sont entraînés ce jeudi pendant plus d'une heure, à l'abri des regards, devant quelques officiels de la CAF, terminant la séance par une opposition dans laquelle le joueur d’Everton, Gana Guèye, s'est distingué avec un but et une passe décisive. Ménagé mardi et mercredi, le gardien sénégalais du Spal, Alfred Gomis, n’a pas pris part à la séance, en raison d'une légère douleur à la cuisse, à trois jours du match contre la Tanzanie (dimanche, 17h GMT).

Afin d’augmenter leurs performances, les Lions se sont entraînés sous l’étroite surveillance d’un GPS, une invention française utilisée aussi par les grands clubs européens. La plupart des joueurs avait un petit boîtier sur le dos, entre les omoplates, pendant toute la séance. L'appareil a été dissimulé sous le maillot.

Cette discrète excroissance n’est autre qu’une balise GPS baptisée SensorEveryWhere. L’objectif de cette technologie n’est bien évidemment pas de localiser les joueurs de Aliou Cissé, mais de permettre au staff d'analyser leurs performances physiques, individuelles et collectives, pour en tirer des enseignements susceptibles de les aider à progresser et à élaborer de nouvelles stratégies de jeu efficaces.

Le staff technique insiste sur la décompression et la récupération avant qu'une séance vidéo sur les forces et faiblesses de la sélection tanzanienne ne se tienne en début de weekend.