Elections américaines: Erdogan félicite son "ami" Trump

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a félicité mercredi son "ami" Donald Trump qui a revendiqué la victoire aux élections américaines.



"Nous espérons que les relations entre la Turquie et les États-Unis se renforceront et que les crises et les guerres régionales et mondiales, en particulier la question palestinienne et la guerre entre la Russie et l'Ukraine, prendront fin", a écrit M. Erdogan sur X.