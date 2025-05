Election de Léon XIV: les catholiques africains espèrent un pape de la continuité

En République démocratique du Congo et au Nigeria, les deux plus importantes populations catholiques du continent, l'élection du nouveau pape Léon XIV suscite la "joie" et les espoirs que le nouveau souverain pontife "poursuive l'oeuvre du pape François".



A Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, plus grand pays catholique d'Afrique avec 55 millions de fidèles, l'élection du pape était scrutée avec un intérêt particulier.



L'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, était considéré comme un candidat potentiel pour devenir le premier pape noir.



"Ça aurait été un grand événement pour notre Congo, mais c'est un blanc qui a été nommé, ce n'est pas grave, c'est la volonté de Dieu", affirme Kingoma Mafuta, agent de ménage.



Quelques dizaines de fidèles vont et viennent à la paroisse du Sacré-coeur, ancien édifice colonial dans le centre-ville de Kinshasa, pour déposer des bougies allumées au pied d'une statue de la vierge Marie.



"J'ai suivi les événements à la télévision, je suis dans la joie. Je crois que notre nouveau pape à un bon coeur comme le pape François", se réjouit Brigitte Mahama, une femme d'affaires.



Après l'élection du pape Léon XIV, des photos d'un voyage qu'il avait effectué en RDC ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux congolais.



"Nous avons un nouveau pape qui a appelé à la paix et à la justice (...) J'ai appris qu'il est déjà venu dans notre pays, cela signifie qu'il connaît notre situation", estime Rose Shako, une fonctionnaire.



Jeudi soir, le président congolais Félix Antoine Tshisekedi a estimé dans un communiqué que l'appel du nouveau pape à une église "humble, fraternelle, et tournée vers les périphéries du mondes" trouve "une résonance particulière" en RDC, pays de quelque 100 millions d'habitants dont environ 40% de catholiques.





- "Unir le monde" -



Aux premières heures du matin vendredi, à l'église Saint Emmanuel d'Abuja, la capitale du Nigeria, les premiers mots de la messe matinale du père Mathew Okaku, devant les rangs clairsemés de ses paroissiens, ont été dédiés à Léon XIV.



Pour le paroissien Raymond Felix Okpe, le choix de Robert Francis Prevost est rassurant.



"Lorsque les deux derniers papes ont été élus, cela a pris plusieurs jours. Celui-ci nous a vraiment impressionnés hier, car tout s'est déroulé très rapidement et dans une ambiance cordiale", explique-t-il, estimant que "le choix du pape Léon devait être très populaire".



L'héritage du pape François, décédé le 21 avril à 88 ans après douze ans de pontificat, très engagé dans la lutte contre les inégalités et le réchauffement climatique, reste vivace dans l'esprit des fidèles nigérians.



Le Nigeria, pays le plus peuplé du continent, compte 35 millions de catholiques.



"Nous espérons que le nouveau pape poursuivra l'oeuvre du défunt pape François et ira encore plus loin", a confié vendredi à l'AFP Kenneth Acha, 47 ans, un paroissien de l'église Saint Emmanuel située dans le quartier populaire de Karu, à Abuja.



"Je suis convaincu que le pape Léon XIV fera de même, en jetant des ponts et en essayant d'unir le monde, en particulier là où règnent les crises", a-t-il ajouté.



"Je m'attends à ce que le pape actuel, conformément à la volonté de Dieu, aime les gens et prenne soin d'eux", a déclaré le père Joseph Ovie, prêtre associé de l'église Saint Emmanuel.



Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu avait réagi la veille à l'élection de Léon XIV en déclarant qu'elle "ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Eglise catholique et des valeurs d'amour, d'humanité et de charité, en particulier envers les plus démunis, qu'elle a toujours défendues".



Robert Francis Prevost, devenu à 69 ans le premier pape américain de l'Histoire sous le nom de Léon XIV, a célèbré vendredi sa première messe dans la chapelle Sixtine, à Rome.



Selo, les analystes, le choix de Léon XIV comme nom papal montre une volonté du nouveau souverain pontife de marquer son engagement social en se référant au pape Léon XIII connu pour ses positions en faveur de la justice sociale.