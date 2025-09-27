Effondrement d'une mine au Nigeria : au moins 18 morts, des dizaines de disparus


Effondrement d'une mine au Nigeria : au moins 18 morts, des dizaines de disparus

Au moins 18 corps de mineurs artisanaux ont été retirés d'une mine qui s'est effondrée lors de fortes pluies dans l'État de Zamfara, dans le nord du Nigeria, tandis que les sauveteurs recherchent des dizaines de mineurs piégés, ont indiqué samedi quatre sources locales à l'AFP.

Jeudi matin, un rocher s'est efffondré sur une mine illégalement lors de fortes pluies dans les environs du village de Kadauri, dans le district de Maru, selon ces sources.

"Nous avons réussi à extraire 18 corps de la mine et cinq autres survivants qui ont subi des blessures plus ou moins graves", a déclaré Sani Lawwali, un mineur artisan du village de Kadauri.

Des dizaines d'autres mineurs étaient toujours piégés à l'intérieur et leur sorte reste inconnu, a ajouté M. Lawwali, qui a participé aux opérations de sauvetage.

"Le processus est lent et laborieux, car nous taillons le rocher à mains nues afin de faire des trous pour accéder à la mine", at-il expliqué.

D'après M. Lawwali, les sauveteurs, pour la plupart des mineurs artisanaux, ont demandé à une entreprise de construction travaillant sur une route voisine de leur fournir un bulldozer pour accélérer les travaux, mais ils n'ont pas encore reçu de réponse.

"Des dizaines de mineurs travaillaient dans la fosse", a précisé Zayyanu Ibrahim, un habitant de Kadauri, sans pouvoir dire combien ont été ensevelis.

Abubakar Nabube, un responsable communautaire local, a déclaré que "18 corps ont été retrouvés dans la fosse minière", dont 15 provenant des villages voisins de Maikwanugga et Damaga.

"Les sauveteurs sont fatigués, ils utilisent des outils rudimentaires pour creuser", a déploré M. Nabube.

