Éducation : La visite du ministre de l'éducation nationale dans les écoles sénégalaises en Gambie commence par une réunion de préparation dans l'inspection d'académie de Kaolack.

C'est une très forte délégation du ministère en charge de l'éducation nationale conduite par Serigne Mbaye Thiam qui est attendue cet après midi dans le pays de Adama Barro.

Une visite à pas de charge que Serigne Mbaye compte effectuer en Gambie pour avoir une idée claire de la situation des établissements scolaires sénégalais en Gambie.

Le patron de l'éducation nationale et l'équipe qui l'accompagne sont présentement dans les locaux de l'inspection d'académie de la région de Kaolack pour procéder à une réunion technique aux allures d'un état des lieux des écoles sénégalaises implantées en Gambie voisine. L'inspectrice d'académie de Kaolack, Kardiatou Diallo, revient présentement sur les forces et faiblesses des établissements scolaires sénégalais en Gambie.

Malgré les efforts consentis par l'État du Sénégal pour l'amélioration des conditions d'études et d'existence des potaches et des enseignants, force est de reconnaitre qu'il reste du chemin à faire.

Le ministre de l'éducation a insisté sur le statut juridique de ces écoles après un bref survole historique de ces établissements par l'inspectrice d'académie de la région de Kaolack. Rappelons que les établissements scolaires sénégalais en Gambie sont coiffés par l'inspection d'académie de la région de Kaolack.