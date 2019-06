Edouard Mendy : « C'est une grosse déception de prendre mon premier but en sélection »

Le gardien Edouard Mendy, deuxième meilleur spécialiste du poste lors de la saison 2018-2019 en Ligue 1, avait terminé neuf rencontres sans encaisser de but. Un record de clean-sheets qu'il partage dans les cinq grands championnats. L’international sénégalais ne s’était jamais incliné devant les attaquants adverses, avant Sénégal-Algérie (0-1), jeudi dernier, où il a encaissé son tout premier but en sélection. Le gardien du Stade de Reims avait joué auparavant quatre match avec les Lions sans prendre de but. « Une première depuis qu’Aliou Cissé a pris les commandes de la Tanière, en mars 2015 », lit-on dans le journal Stades numéro 4696, dans sa livraison du mercredi 19 juin dernier. Selon le quotidien sportif Edouard Mendy a connu des débuts les plus réussis de tous les onze gardiens convoqués par l’actuel sélectionneur des Lions, en quatre ans. Le portier sénégalais (quatre clean-sheets en sélection) n'a pas caché sa frustration après la défaite face aux Fennecs (1-0). Edouard Mendy avoue que « c'est une grosse déception de prendre (son) premier but » avec le Sénégal.