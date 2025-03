Économie : Les éclairages de Hamidou Anne sur le rebasing envisagé par le nouveau régime au Sénégal

Les nouveaux dirigeants sénégalais annonceront, d’ici quelques mois, un changement significatif de l’économie sénégalaise, marqué par une augmentation du PIB, une diminution du ratio de la dette et une réduction du déficit. Cette situation, à laquelle on peut s’attendre dans les prochaines semaines, suscite des interrogations. Hamidou Anne, essayiste et récent membre de l’Alliance pour la République (APR), nous explique comment cela pourrait se concrétiser.



En effet, Hamidou Anne apporte des éclaircissements sur ce que l’on appelle le rebasing, un projet de changement de l’année de base des comptes nationaux du Sénégal. Ce projet vise à fournir des informations économiques de qualité, reflétant plus fidèlement les structures actuelles de l’économie sénégalaise et le niveau des agrégats macroéconomiques. Le duo Diomaye-Sonko s’engage dans cette nouvelle orientation économique, dont Hamidou Anne détaille les contours.



« Il s’agit de rebâtir une nouvelle économie en prenant en compte des secteurs stratégiques émergents, comme le numérique et le commerce en ligne, tout en supprimant certains secteurs jugés non productifs », explique-t-il. Selon Hamidou Anne, cette nouvelle forme de gouvernance économique, présentée lors d’une interview sur la chaîne Public.sn, permettra une mise à jour du PIB, qui devrait augmenter de 30 %. Ainsi, le PIB actuel, estimé à 18 000 milliards de francs CFA, pourrait atteindre 24 000 milliards de francs CFA.



Le consultant ajoute : « La dette, qui est actuellement évaluée à plus de 99 % du PIB selon les nouveaux dirigeants, devrait baisser pour atteindre environ 70 %. » Mais d’où vient cette initiative de rebasing ? La réponse de Hamidou Anne est claire : « Ce travail a été initié par l’ancien régime de Macky Sall en 2023, sous la supervision de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD). Il ne reste plus que la publication du rapport. »



Il rappelle également que ce n’est pas la première fois que le Sénégal entreprend un tel exercice de restructuration économique. « Le rebasing a commencé en 2018, avec 2014 comme année de référence. Cela avait déjà entraîné une augmentation du PIB de près de 30 %. Sous Macky Sall, l’année de référence était 1999. Cette pratique est une recommandation des Nations Unies, et le Sénégal est le premier pays de l’UEMOA à l’avoir expérimentée », précise-t-il.