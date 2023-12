Éconduit de la DGE: Me Ciré Cledor Ly revient sur sa mésaventure

L'avocat du maire de Ziguinchor, candidat à la présidentielle revient sur sa visite mouvementée à la Direction Générale des Élections (DGE). Devant la presse, Me Ciré Cledor Ly explique comment les agents de la Dge ont joué au "chat et à la souris" avec lui. L'avocat de Ousmane Sonko dit avoir alerté toutes les personnes compétentes qui pouvaient leur demander de le laisser acceder à ce service." Aujourd'hui, il faut que les masques tombent et qu'ils sachent que nous sommes dans un état autoritaire qui a rompu avec l'état de droit, qui est dans la violence sur toutes ses formes", se désole la robe noire.