Échauffement : Les Lions sous la chaleur cairote

Le Stade du 30 Juin est comme prévu, et l’accueil des joueurs de Aliou Cissé est tendu. Quant à l’acclamation pour Sadio Mané, elle s'est fait attendre. L'équipe du Sénégal s'est échauffée sous les rayons solaires, à un peu plus d’une demi-heure du match opposant Lions et Écureuils.



Après l'échauffement et les étirements, les hommes de Aliou Cissé vont rejoindre les vestiaires pour la préparation d’avant-match. Présent parmi ses partenaires durant l'échauffement, Diao Baldé, c omme révélé précédemment, va débuter la rencontre face au Bénin.