ÉDITO ANNIVERSAIRE



Dix ans après, pour le projet et son porteur, bientôt le bout du tunnel !



En janvier de l’an dernier, j’avais dit que 2023 serait une année de combat, car, toute la machine était fin prête pour broyer le Projet et son porteur. Les événements m’ont donné raison. Nous avons tenu en résistant devant les gaz lacrymogènes des FDS. Nous avons résisté aux menaces, aux emprisonnements, aux cruelles balles des nervis, toujours impunis, et à la barbarie d’un régime qui a fait couler le sang de ses propres enfants. Je m’incline devant leur mémoire et demeure convaincu que Justice sera rendue bientôt.



Je salue le courage et le sens du sacrifice de nos frères et sœurs, un millier de détenus politiques, dont le seul tort est de porter leur choix sur le président Ousmane Sonko et le projet qu’il porte. Je souhaite également exprimer mon profond respect pour nos frères qui ont pris le chemin de l’exil, non pas pour fuir les flammes de l’ennemi, mais pour mieux servir, à leur manière.



Je renouvelle ma haute considération à ces hommes et femmes de l'ombre, patriotes convaincus, qui maintiennent et font briller ce Projet, parfois au prix de sacrifices inimaginables.



En ce nouvel an 2024, le nom d’Ousmane Sonko résonne encore parce qu’ALLAH Swt, seul Suprême Décideur du destin des âmes, l’a décidé. Nous prions qu’il soit ainsi jusqu’à la victoire finale et même au-delà, car en Lui, nous plaçons toute notre confiance.



Face aux complots et combines politiciens ourdis au plus haut sommet, Ousmane Sonko est encore là et le Projet est toujours plus ancré dans le cœur des Sénégalais et plus attrayant grâce à notre résilience et notre détermination à aller au bout de ce combat libérateur pour nous, grand peuple sénégalais et réparateur pour la Nation que nous sommes.



Deux mille vingt-quatre (2024) marquant les dix ans (10) du PROJET, sera, je n’en doute pas, une année de consécration si nous sommes résolument concentrés et strictement focus sur l’essentiel : voter et faire voter !



Pour les choix de stratégies et de méthodes, nous pouvons être rassurés de l’analyse lucide que fera le président SONKO pour chaque étape de ce qui reste de ce combat. Notre devoir sera de maintenir la mobilisation, d’intensifier les actions politiques de terrain et de se préparer à un déploiement partout sur le territoire pour sécuriser notre victoire qui, avec l’aide de Dieu, sera belle, je puis vous l’assurer.



D’ici là, restons alertes et demeurons focus. Que rien ne nous divertisse et que rien ne nous démotive.

Bon anniversaire patriotes !