Discours de Macky Sall : « Nous attendions mieux. La Diaspora devrait être impliquée dans le dialogue national. La question du mandat est alimentée par la presse… (Abdou Kadre Diokhané, PDS diaspora)

À la suite du discours traditionnel du chef de l’État à la Nation, il est d’usage pour plusieurs acteurs politiques et médias, de procéder à des débats autour des différentes questions soulevées par le chef de l’état.



C’est dans ce sillage que l’un des membres du secrétariat exécutif du Parti démocratique sénégalais au titre de la diaspora est revenu sur les attentes qui, selon lui auraient dû être soulignées par le président Macky Sall. « Nous sommes naturellement insatisfaits suite à cette déclaration de fin d’année du président de la République. C’est vrai qu’en tant qu’institution, nous sommes bien reconnaissants et nous lui procurons du respect. Mais il faut souligner que les vraies questions, liées au respect des droits humains, de la démocratie et de la bonne gouvernance ont été tout simplement omises, rappelle le libéral.



Évoquant la question des sénégalais de la diaspora, Abdou Khadre Diokhané jugera « un manque de considération et l’absence de politique d’inclusion et d’intégration des sénégalais de la diaspora dans les politiques de développement. Dans ce sens, il dira même que ces sénégalais vivant à l’étranger doivent être impliqués dans ce processus de dialogue car, précise-t-il, « ils font entrer chaque année 1300 milliards dans l’économie sénégalaise ».



Il regrettera d’ailleurs cette « restriction » de journalistes autour du président de la République qui devraient être par ailleurs, à la disposition des citoyens sénégalais qui ont droit à l’information et à travers d’autres débats qui pouvaient être alimentés dans d’autres supports médiatiques.



«Les journalistes ne doivent pas aussi alimenter cette question du 3e mandat en posant ces questions ouvertes au président de la République. Il s’est déjà prononcé sur la question, par conséquent, je trouve impertinent de lui demander : est-ce qu’il sera candidat en 2024… ?»