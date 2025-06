Diplomatie sénégalaise : Ousmane Sonko justifie le choix du voisinage immédiat

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a expliqué ce jeudi, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue congolais, les raisons du recentrage de la diplomatie sénégalaise sur le voisinage immédiat. Selon lui, une des erreurs fondamentales de l'Afrique a été de constamment tourner son regard vers l'Occident.



« Cela peut même être conçu comme une forme d'aliénation de la colonisation. Nous considérons qu'un acte diplomatique ne peut être considéré qu'en étant orienté vers les grandes puissances. Il faut qu'on se départisse de cette idée, ce complexe », a affirmé Ousmane Sonko devant Anatole Collinet Makosso.



Le Premier ministre a également souligné que le potentiel de coopération entre le Sénégal et les autres pays africains est bien plus important que celui axé sur les puissances mondiales. Il a déploré le faible niveau des échanges commerciaux intra-africains. « Nous constatons que le niveau d'échanges commerciaux entre les pays africains est inquiétant. Ce qui a pour conséquence le renchérissement de tout ce que nous consommons », a-t-il déclaré.



Ousmane Sonko a réitéré son engagement à multiplier cette forme de coopération avec les pays africains afin d'augmenter le taux d'échanges commerciaux et de jeter les bases d'une politique d'endogénéisation.