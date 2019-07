Diomansy Kamara à Aliou Cissé : « Nul n’est prophète dans son pays. Bravo à toi Aliou Cissé. »

« Nul n’est prophète dans son pays. Bravo à toi Aliou Cissé, digne fils du Sénégal. Toi qui a décidé de mettre le bleu de chauffe pour essayer de faire flotter le drapeau du Sénégal le plus haut possible. Ce fût le cas en tant que joueur, le capitaine d’une génération dorée ! Tu as été critiqué, insulté, bousculé, soutenu, tu es tombé, tu t’es relevé, tu as pris des coups et tu as continué à avancer. Aujourd’hui je te dis bravo après une qualification à une Coupe du Monde, maintenant une Finale de CAN », a témoigné l'ancien international sénégalais, Diomansy Kamara sur son compte Facebook.