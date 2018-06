Diner annuel des anciens de Saint-Cyr : débat sur la Sécurité intérieure à l’ère des nouvelles infrastructures

L’Amicale des anciens de l’Ecole militaire de Saint Cyr organise ce week-end son grand diner débat annuel sous le thème : « La sécurité intérieure à l’ère des nouvelles infrastructures ». La Conférence sera animée par le Général de corps d’armée (2S) Abdoulaye Fall, ancien commandant de la Gendarmerie et directeur de la Justice militaire, Ibrahima Diallo, SG de SAGAM et Bara Diop, conseiller technique du ministre de la Promotion de l’investissement.

Pour rappel, l’année dernière, l’amicale avait débattu du thème : « L’impact de la criminalité sur le développement ».



Cette amicale a été créée le 9 décembre 2002. Elle compte 116 membres dont 18 % de généraux, 62 % d’officiers supérieurs et 20% d’officiers subalternes.

« Elle se veut, eu égard aux nombreuses expertises et expériences professionnelles qu’elle recèle, un cercle de réflexion sur les problèmes de défense et de Sécurité et sur d’autres sujets d’importance nationale » , lit-on sur leur communiqué reçu à cet effet. Elle se fixe pour buts entre autres « de réunir les anciens élèves de l’Ecole Saint Cyr pour renforcer les liens de camaraderie, de solidarité et d’entraide, de contribuer à la protection matérielle et morale de fonction et de l’outil militaires, de participer aux œuvres de bienfaisance en direction des couches sociales défavorisées de la Nation enfin de participer à la promotion de l’esprit civique et de la cohésion nationale ».