Dialogue national : Abdou Karim Sall soumet ses observations au gouvernement

Suite à la réception des termes de référence de la journée nationale du dialogue, le président du parti « And Ci Koluté Ngui Sénégal », Abdou Karim Sall, a adressé un courrier au ministre de l’Intérieur. L’objectif de cette démarche est de partager ses observations concernant le dialogue national prévu pour le 28 mai prochain.



Dans la perspective d'une amélioration du cadre institutionnel du système politique, Abdou Karim Sall a souligné l'importance d'intégrer dans les objectifs spécifiques des points tels que l'examen du cumul de la fonction de chef de l'État et de chef de parti, la question du cumul des postes, l’encadrement des dépenses lors des campagnes électorales, ainsi que les libertés en général, et plus particulièrement les libertés politiques et la liberté de la presse, sans oublier l'encadrement de l'utilisation des réseaux sociaux. Le député et président d'AKS espère que ces observations seront prises en compte pour un meilleur déroulement de ce dialogue, en adéquation avec les attentes des différents acteurs.