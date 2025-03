Dialogue Tripartite : Le Revus fustige la non représentativité des enseignants vacataires et appelle le gouvernement au respect de leurs doléances

Le Rassemblement des enseignants vacataires des Universités publiques du Sénégal (REVUS) n’apprécient pas la formule de la rencontre tripartite organisée par le nouveau régime en place. En effet, ils condamnent le laxisme et le mutisme du gouvernement du Sénégal qui n’a pas répondu à leurs attentes.



Dans un communiqué de presse, ces derniers qui se sentent frustrés ont dénoncé la non représentativité des enseignants vacataires lors de cette grande rencontre.

« Le Rassemblement des Enseignants Vacataires des Universités publiques du Sénégal (REVUS) s’indigne contre ce qu’il qualifie de mépris et d’inaction manifeste dont le Gouvernement de la République du Sénégal, fait preuve à l’égard de ses revendications légitimes et très raisonnables. Après plusieurs mois de concertations et de démarches pacifiques, les enseignants vacataires constatent que leurs doléances restent ignorées.

Le REVUS exprime son désaccord contre le format adopté pour l’organisation de la rencontre tripartite : Gouvernement-Patronat- Syndicats, de ce jeudi 27 février 2025.Il est incompréhensible de vouloir régler la problématique de l’enseignement supérieur et occulter les enseignants, vacataires qui représentent les 70% du personnel d’enseignement et de recherche. Ce constat remet en cause l’idée inclusive prônée par le premier ministre dans ce dialogue.



L’absence de moyens réels pour garantir un environnement social et pédagogique digne et des conditions de travail humaines ne ferait qu’accentuer l’instabilité de l’espace universitaire », lit-on.

Dans cette perspective, ils appellent l'État du Sénégal à rectifier le tir en commençant par le recrutement d’enseignants chercheurs pour des conditions de travail meilleures. « Le REVUS lance un appel au gouvernement de la République du Sénégal, en première ligne le premier ministre et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’Innovation, sur l’urgence de combler le gap criard d’enseignants chercheurs dans nos universités publiques, d’améliorer les conditions de travail des enseignants vacataires et de finaliser les infrastructures sociales et pédagogiques ».

Toutefois, « Le REVUS reste disponible pour un enseignement supérieur de qualité et appelle l’ensemble des enseignants vacataires à une mobilisation ».