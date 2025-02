Déthié Fall, leader du PRP sur le rapport de la Cour des Comptes : "Que les auteurs soient identifiés, traqués et livrés à la justice!"

"Nous constatons le cœur meurtri qu’au moment où ils nous attaquaient, violentaient, barricadaient, calomniaient, gazaient, emprisonnaient, ils pillaient en même temps nos maigres ressources. Ces chiffres viennent confirmer et en pire les sorties du Premier Ministre Ousmane SONKO sur la question", regrette l'ancien député Déthié Fall.

Face à une situation financière tendue, Déthié Fall exhorte le peuple sénégalais à rester très patient et plus que jamais mobilisé derrière le Président de la République et le Premier ministre pour un Sénégal enfin Souverain, Juste et Prospère.