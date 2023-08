Détention de Juan Branco au Sénégal : Ces nouvelles infractions signifiées à l’avocat de Sonko

Plus tard ce dimanche, de nouvelles charges ont été ajoutées aux quatre infractions que le juge d’instruction avait ultérieurement visées. « Un séjour irrégulier et outrage à magistrat » ont été effectivement joints à « l’attentat, qui est d’ailleurs puni de la réclusion criminelle à perpétuité, le complot contre l’État, la diffusion de fausses nouvelles, les actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves. »







Pour rappel, Juan Branco, après avoir passé la nuit de ce dimanche à la Maison d’Arrêt de Rebeuss, a été extrait de sa cellule cet après-midi et acheminé à la Sûreté Urbaine (Su) où il a fait face aux enquêteurs. L’avocat n’a finalement répondu a aucune question. Il a ainsi réintégré sa cellule à Rebeuss...