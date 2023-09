Désignation du candidat de Benno ce samedi : L’Alliance pour la république salue la dynamique inclusive et appelle à l’unité

Le président de la république Macky Sall par ailleurs chef de la coalition Benno Bokk Yakaar a convoqué ce samedi la grande conférence des leaders de la coalition, élargie à d’autres membres et structures affiliés pour la désignation du candidat de la majorité.







Dans un communiqué, l’Alliance pour la République (APR) réitère ses chaleureuses félicitations au Président Macky pour sa décision historique de ne pas briguer un autre mandat légalement possible et populairement réclamé.







Le parti présidentiel salue également la dynamique inclusive des consultations pour le choix du candidat de la coalition dans un esprit patriotique et invite les militants et sympathisants à s’unir autour du candidat de la grande majorité pour consolider la trajectoire victorieuse de la coalition Benno Bokk Yakaar à la Présidentielle 2024.







Dans le domaine économique, l’alliance pour la république magnifie la constance de la croissance et la robustesse des agrégats économiques malgré la conjoncture mondiale, l’APR se félicite des perspectives macroéconomiques favorables malgré les actes subversifs de l’opposition visant à « déstabiliser le pays et semer le chaos ». L’APR appelle les jeunes à ne pas répondre aux actes de l’opposition et invite toutes les forces vives de la nation à se joindre aux différentes initiatives de l’Etat pour mettre fin à ce phénomène multidimensionnel, dont les causes sont très complexes et diverses.









Pour finir sur ce communiqué, l’alliance pour la république félicite des moyens déployés par l’Etat pour un bon déroulement du Grand Magal de Touba dans un contexte marqué par un hivernage pluvieux, symbole de bénédiction divine et accueille avec révérence les prières du Khalif Général des mourides Serigne Mountakha MBACKE pour un Sénégal de paix, de tolérance et de solidarité.