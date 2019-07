Démission annoncée d’Hervé Renard, la fédération Marocaine dément l’information

Contrairement à l’information publiée par la chaine TV marocaine d’Arryadia et relayée par Africatopsports, Hervé Renard n’a pas démissionné. La Fédération Marocaine a démenti la nouvelle à travers un communiqué.



« Nous démentons totalement les informations qui circulent en ce moment et qui font état de la démission d’Hervé Renard de son poste. Et nous tenons aussi à préciser que Fouzi Lekjaa (le président de la fédération) a rencontré à deux reprises Mr Renard, dimanche et lundi dernier, pour évaluer la participation à la CAN. Et il a aussi été étudié les perspectives futures. Les parties se sont entendues pour se rencontrer de nouveau dans les jours à venir. » A-t-elle écrit.



L’information a également été démentie par le principal intéressé ce lundi. « À ce jour, je n’ai rendu officiellement aucune décision » , a déclaré le technicien français, interrogé par Goal.