Délivrance des permis de construire : « Les vrais problèmes ne se situent pas au niveau des collectivités territoriales, c’est un mal de l’administration » (Aliou Sall/Pdt AMS)

Pour obtenir un permis de construire au Sénégal, il faut s'adresser aux services chargés de l'urbanisme du lieu où se situe le terrain à construire. La demande de l'autorisation de construire doit être faite par la personne physique ou morale à laquelle appartient ledit terrain.



Mais le Président de l’Association des Maires du Sénégal, Aliou Sall qui prenait part à l’Atelier de partage des Projets des codes de l’Urbanisme et de la Construction, n’est pas en phase avec les lenteurs du processus pour l’obtention de ce permis au moment où avec l’acte 3 de la décentralisation, les collectivités sont concernées.



« Ce n’est pas pour défendre les collectivités. On a fait une réforme qui a voulu une plus grande implication des collectivités territoriales permettant de délivrer les permis de construire. Il y’a certes des difficultés dans l’application, connues par tous les acteurs parce que territorialement, c’est surtout dans la région de Dakar, qu'on ressent des difficultés surtout dans les délais une fois le dossier instruit par les services techniques…je pense donc franchement que par rapport au processus de la décentralisation, cette mesure réglementaire permettant à l’autorité administrative de donner l’autorisation de construire de fait, c’est un recul de la décentralisation. En tant qu'acteurs nous devons nous mettre d'accord pour avancer car les vrais problèmes ne se situent pas au niveau des collectivités territoriales, c’est un mal de l’administration. Si un citoyen a un projet de construction, s’il ne connaît pas un certain Oumar Sow de l'urbanisme, il peut rester un an voir deux ans sans permis de construire… », a-t-il il ajouté, comme pour dire que les retards constatés dans la délivrance des permis de construire n’est pas la faute des collectivités territoriales, mais celui du pouvoir démesuré octroyé aux fonctionnaires.



Il se prononçait à la cérémonie d’ouverture de l’Atelier de partage des projets des codes de construction et de l’urbanisme qui se tient du 9 au 11 novembre au Cicad...