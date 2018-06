Délimitation des communes de Sindia : Le député-maire de Nguékhokh interpelle Aly Ngouille Ndiaye et ses services

L'honorable député-maire de Nguékhokh Pape Songho Diouf n'a pas donné du temps au nouveau sous préfet de Sindia, Ibrahima Ndiaye, qui vient d'être installé. Pour le maire de Nguékhokh, la délimitation des communes de la sous préfecture de Sindia est devenue plus que nécessaire, car source de conflits entre les populations. " Monsieur le sous préfet votre première mission reste la délimitation des communes de notre arrondissement qui demeure source de conflits. "

Et pour illustrer ses propos, Pape Songho Diouf de souligner que les populations de Sindia et de Nguékhokh ont failli s'affronter. "J'étais hors du département, lorsque les populations de Sindia et de Nguékhokh ont failli s'entretuer dans les champs, donc il n'y a rien de plus urgent que l'État règle ce problème le plus rapidement possible; et j'ai ainsi interpellé le ministre de l'intérieur... "