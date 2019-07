Défaite du Sénégal en finale de la CAN 2019 / Le message d’encouragements de Me Madické Niang à l’équipe nationale...

Gaïndés, séchez vos larmes, nous sommes fiers de vous, et de votre parcours. Vous avez combattu comme de vrais guerriers votre patrie. Vous avez perdus les armes à la main. Nullement, vous ne vous êtes laissés dominer. Vous êtes restés dignes et valeureux. La nation sénégalaise est fière de vous. Merci d’avoir hissé si haut nos couleurs. Merci d’avoir donné de votre sueur, votre courage et votre détermination. Merci pour tout, vaillants gaïndés.



Me Madické Niang

JAAM AK KHEWEUL