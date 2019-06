Défaite contre l’Algérie, place de favori à la CAN : Diomansy Kamara invite les sénégalais à revenir sur terre...

L’ancien attaquant des Lions, Diomansy Kamara, a invité ceux qui placent le Sénégal parmi les favoris à revoir leur copie, notant que les Lions ont eu du mal à empêcher l’Algérie de jouer.



‘’Il y avait un problème de mental, on a vu une équipe algérienne qui était agressive sur le porteur du ballon. Et on a eu du mal à les empêcher de jouer’’, a analysé l’ancien attaquant des Lions.



‘’Il y a eu beaucoup de déchets techniques. On attendait Sadio Mané, mais il n’a pas joué sa partition’’, a-t-il dit, soulignant que l’Algérie était plus forte.



‘’Il faut les applaudir et nous remettre en question, il faut maintenant se remobiliser pour le prochain match, l’Algérie est déjà qualifiée’’, a-t-il affirmé.



‘’Le match contre le Kenya, il faut le gagner, il faut le jouer sans faire de calcul’’, a-t-il suggéré appelant les uns et les autres ‘’à remettre les pieds sur terre’’.



‘’Le Sénégal est une belle équipe, mais il va falloir tous tirer dans le même sens après ce qui est arrivé’’, a-t-il dit.



‘’On a perdu Salif Sané, Idrissa Gana Guèye et Ismaïla Sarr qui n’étaient pas là, mais ce n’est pas une excuse. Il faut combler ce manque et avoir un peu plus d’agressivité’’, a-t-il aussi indiqué.



Le Sénégal qui compte trois points doit gagner contre le Kenya ce lundi pour son 3-ème match pour se qualifier au second tour.