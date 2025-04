Dakar – trois mois ferme pour le chauffeur sans permis qui avait fauché mortellement une femme à liberté 5

Le verdict est tombé dans l’affaire tragique de Liberté 5. Abdou Lô, chauffeur clandestin, a été condamné hier à trois mois de prison ferme et à une amende de 200 000 FCFA pour homicide involontaire. Ce dernier avait mortellement percuté Dieumb Niass, 35 ans, à bord d’un bus qu’il avait pris sans autorisation, sans livret, ni permis de conduire.







L’accident remonte à la fête de la Korité. Samba Seck, propriétaire du bus, était parti célébrer à Louga, laissant les clefs à son chauffeur habituel. Ce dernier les avait déposées dans la chambre du patron. Mais Abdou Lô, cousin de Seck et habitant la même maison, s’en est emparé discrètement pour exploiter le bus Tata de la ligne 34 en profitant de l’affluence des jours de fête.







Son imprudence s’est rapidement transformée en drame. Aux environs de 7h du matin, alors qu’il redémarrait à l’arrêt JVC, il a percuté Dieumb Niass par l’arrière. Déséquilibrée, la victime est tombée sous les roues du bus. Le pneu arrière droit lui a écrasé le corps, causant sa mort sur le coup.







L’enquête de la Section accident a mis en lumière l’irresponsabilité totale d’Abdou Lô. Le parquet, ferme dans ses réquisitions, a rappelé qu’il n’était ni habilité, ni qualifié à conduire ce type de véhicule. Il a requis la relaxe pour Samba Seck, n’ayant jamais autorisé son cousin à prendre le volant, et six mois ferme pour Abdou Lô.







La défense a tenté de plaider la démence, mais sans convaincre. Le tribunal a finalement suivi les réquisitions du parquet, relaxant Samba Seck et condamnant Abdou Lô à trois mois de prison ferme et 200 000 FCFA d’amende.