Dakar : Ouverture d'un registre de condoléances à l'ambassade de la République islamique d'Iran après la mort du Général Qassem Soleimani.

Suite à la mort du Général Qassem Soleimani, l'ambassade de la République d'Iran à Dakar annonce l'ouverture d'un registre de condoléances le mardi 07 et le mercredi 08 janvier. Dans un communiqué envoyé à la rédaction de Dakaractu, le service presse de l'ambassade précise que le registre de condoléances sera accessible ces deux jours de 10 h à 12 heures et de 14 h à 16 heures.



Numéro deux de l'Iran et chef de la Force Al Quds des Gardiens de la Révolution, le Général Qassem Soleimani a été tué vendredi dernier dans un bombardement américain, en Irak. Il était avec le chef d'une milice pro-iranienne, lui aussi tué dans les mêmes circonstances.



L'Iran considère cette action menée par les Etats-Unis impardonnable et promet de répondre à la hauteur de l'affront. Ses alliés dans la région n'ont pas été en reste. Le président américain menace de s'en prendre physiquement aux intérêts iraniens si la République islamique tente de se venger.